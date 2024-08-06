"За тиждень йду на пенсію": несподіване зізнання Беленюка напередодні виступу на Олімпіаді-2024

Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк незабаром стартує на Іграх-2024 в Парижі. Титулований борець поділився найближчими планами стосовно спортивної кар'єри.

У середу, 7 серпня, Жан Беленюк розпочне виступ на Олімпіаді-2024 у змаганнях з греко-римської боротьби. Вся Україна очікує від нашого чемпіона нових нагород.

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Остання Олімпіада Беленюка

Напередодні старту Беленюк поділився своїми спортивними планами. Олімпійський чемпіон зізнався, що після виступу в Парижі завершить кар'єру

На цей момент я активний спортсмен, але за тиждень, скоріше за все, вже йду на пенсію. Паралельно працюю в українському парламенті, тож мені точно є чим зайнятися у моменті,

– відповів Беленюк.

Борець зазначив, що після Олімпійських ігор продовжить роботу в українському парламенті. Наразі його найзаповітніша мрія – це закінчення війни на українських умовах.

Попри політичну діяльність, Жан Венсанович не залишить спорт.

"Єдине, знаю, що спорт в моєму житті залишиться назавжди. Яка моя роль буде в ньому – це питання відкрите. Може, піду в бізнес. Може, буду займатися настільним тенісом", – сказав Беленюк.

На Олімпійських іграх-2024 Жан Беленюк змагатиметься у ваговій категорії до 87 кілограмів. Медальні сутички відбудуться у четвер, 8 серпня.

Нагадаємо, що Жан Беленюк у 2022 році балотувався на посаду очільника Національного олімпійського комітету. Однак на Генасамблеї НОК більшість делегатів віддали свої голоси за Вадима Гутцайта.