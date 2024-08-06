На спортивних майданчиках атлети будуть змагатися у 20 видах спорту. У дев'яти з них на кону стоятимуть медалі, пише 24 Канал.

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Новий день на іграх-2024 для України

Українські спортсмени братимуть участь у шести дисциплінах. Проте жоден із них не матиме можливість виграти нагороду, а тільки змагатиметься за вихід у медальні фінали.

Наша країна буде представлена у гребному спринті (байдарки-четвірки та каное-двійки на 500 метрів), скелелазінні, вільній боротьбі, спортивному скелелазінні та легкій атлетиці (400 метрів з бар'єрами)

Де дивитися Олімпіаду-2024 в Парижі

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох його платформах:

канал Суспільне Спорт

регіональні канали Суспільного

сайт Суспільне Спорт

ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляція Олімпійських Ігор-2024 6 серпня