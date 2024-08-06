В среду, 7 августа, Жан Беленюк начнет выступление на Олимпиаде-2024 в соревнованиях по греко-римской борьбе. Вся Украина ожидает от нашего чемпиона новых наград.

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Последняя Олимпиада Беленюка

Накануне старта Беленюк поделился своими спортивными планами. Олимпийский чемпион признался, что после выступления в Париже завершит карьеру

На данный момент я активный спортсмен, но через неделю, скорее всего, уже ухожу на пенсию. Параллельно работаю в украинском парламенте, поэтому мне точно есть чем заняться в моменте,

– ответил Беленюк.

Борец отметил, что после Олимпийских игр продолжит работу в украинском парламенте. Сейчас его самая заветная мечта – это окончание войны на украинских условиях.

Несмотря на политическую деятельность, Жан Венсанович не оставит спорт.

"Единственное, знаю, что спорт в моей жизни останется навсегда. Какая моя роль будет в нем – это вопрос открытый. Может, пойду в бизнес. Может, буду заниматься настольным теннисом", – сказал Беленюк.

К слову. На Олимпийских играх-2024 Жан Беленюк будет соревноваться в весовой категории до 87 килограммов. Медальные схватки состоятся в четверг, 8 августа.

Напомним, что Жан Беленюк в 2022 году баллотировался на должность главы Национального олимпийского комитета. Однако на Генассамблее НОК большинство делегатов отдали свои голоса за Вадима Гутцайта.