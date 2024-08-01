Поступилися в стилі Костюк: сестри Кіченок не вийшли у півфінал парного турніру Ігор-2024

У четвер, 1 липня, на олімпійському тенісному турнірі відбулися чвертьфінальні матчі парного розряду. У одному з них українки сестри Кіченок протистояли іспанському дуету Крістіни Букши та Сарі Соррібес-Тормо.

Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) – Крістіна Букша / Сара Соррібес-Тормо (Іспанія) 1:1 (3:6, 6:2, 10:12)

Українські тенісистки не зуміли обіграти суперниць за підсумком трьох сетів. Поєдинок за участю Людмили та Надії Кіченок нагадав вчарашню драму Марти Костюк, пише 24 Канал.

Читайте також Перервала потужну серію перемог: Іга Швьонтек вилетіла з Олімпіади-2024 за крок до фіналу

Сестри Кіченок боролися до кінця

У першому сеті перевагу мали іспанські тенісистки. Вони виграли першу подачу та завершили сет з рахунком 6:3 на свою користь.

Людмила та Надія Кіченок взяли реванш у другому сеті. Українки одразу повели в рахунку та завершили партію на свою користь – 6:2. Рахунок у зустрічі став нічийним – 1:1.

Все вирішилося в третьому сеті. На корті точилася рівна боротьба, в якій ніхто не хотів поступатися. Сестри відіграли три матч-пойнти, але у підсумку поступилися іспанкам – 10:12.

На жаль, останні представниці українського тенісу залишають Олімпіаду-2024. Нагадаємо, що 31 липня у схожому стилі поступилася Марта Костюк, яка не зуміла пробитися до півфіналу дебютної для себе Олімпіади.

Виступ сестер Кіченок на Іграх-2024