Марта Костюк (Україна) – Донна Векич (Хорватія) 1:2 (4:6, 6:2, 6:7 (8:10))
На Олімпійських іграх-2024 продовжується жіночий тенісний турнір в одиночному розряді. 31 липня визначились усі півфіналістки змагання, пише 24 Канал.
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Важкий початок
Серед претенденток на путівку далі була і українка Марта Костюк. Перша ракетка країни до цього пройшла трьох опонентів, а у 1/4 фіналу киянка вийшла на Донну Векич.
У минулому раунді хорватка переграла другу ракетку світу Коко Гауфф, тому вважалась фавориткою у парі. Вже з першого сету хорватка почала доводити свій статус.
Марта віддала Донні перші чотири сети, після чого рахунок був доведений до 1:5. Але українка вирішила не віддавати сет хорватці просто так та виграла три наступні гейми.
Втім цього не вистачило для перемоги у сеті. Ставка Костюк була зроблена на другий сет, але сили поступово залишали українку. Перший же гейм на своїх подачах Марта віддала, а за рахунку 0:2 українка почала відверто нервувати.
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Воскресіння Костюк
Зрештою нашій тенісистці вдалось приборкати емоції, зібратися та повернутися у гру. Спочатку Костюк довела рахунок по геймах до 3:2, після чого взяла медичний тайм-аут.
З нього Марта повернулась ще більш зарядженою, тоді як Векич сама стала частіше помилятися. Як наслідок, Костюк взяла ще три гейми та з рахунком 6:2 перевела матч у вирішальний сет.
Візуально Костюк виглядала більш стійкою як емоційно, так і фізично. Але Донна таки зібралась, тому перші шість геймів дівчата брали виключно "свої" подачі. Проте сьомий гейм змінив хід гри.
Нервовий тайбрейк
Векич вгризлась у очки на подачах Марти та отримала аж чотири брейкпоїнти. На жаль, останній із них вона і реалізувала. Костюк намагалась відігратися одразу, але все дійшло до матчпоїнту Векич.
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Цього разу фортуна посміхнулась українці. Донна зробила подвійну помилку, а Марта зрештою зробити брейк та встановити рахунок 5:5. Після цього дівчата обмінялись брейками та довели справу до тайбрейку.
Там Марта розпочала впевнено та досягла рахунку 4:1, проте після цього Векич вдався камбек. У підсумку Донна не реалізувала два матчпоїнти, а за рахунку 9:8 на свою користь поставила крапку ейсом.
Таким чином Марта завершує свою дебютну Олімпіаду на стадії 1/4 фіналу. У півфіналі ж Донна Векич протистоятиме Анні Кароліні Шмідловій зі Словаччини. В іншій грі 1/2 фіналу перша ракетка світу Іга Швьонтек поміряється силами із китаянкою Чжен Цінь Вен.