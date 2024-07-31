Кіченок Л./Кіченок Н. (Україна) – Коллінс Д./Кравчик Д. (США) 2:1 (3:6, 6:4, 10:7)

У середу, 31 липня, на Олімпійських іграх відбувся тенісний матч другого кола парного розряду за участю Людмили та Надії Кіченок. Українкам протистояла пара американок у складі Даніель Коллінз та Дезіре Кравчик, пише 24 Канал.

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Результат матчу за участю сестер Кіченок

Сестри невдало розпочали перший сет, програвши перший гейм. У підсумку українки поступилися з рахунком 3:6.

У наступній партії Надія та Людмила взяли реванш в американок. Пропри програну першу подачу дівчата вирвали перемогу – 6:4.

Вирішальний сет визначив переможниць матчу. Валідольна партія завершилася на користь українок – 10:7.

В наступному раунді Людмила та Надія зіграють проти восьмої сіяної пари Крістіна Букша / Сара Соррібес Тормо з Іспанії.

До слова. Нагадаємо, що у першому колі українські дівчата переграли представниць Китаю за підсумком двох сетів – 6:1, 6:4.

Людмила та Надія Кіченок повторили результат попередньої Олімпіади-2020 у Токіо, коли дівчата дійшли до чвертьфіналу турніру.