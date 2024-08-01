Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) – Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания) 1:1 (3:6, 6:2, 10:12)
Украинские теннисистки не сумели обыграть соперниц по итогу трех сетов. Поединок с участием Людмилы и Надежды Киченок напомнил вчерашнюю драму Марты Костюк, пишет 24 Канал.
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Сестры Киченок боролись до конца
В первом сете преимущество имели испанские теннисистки. Они выиграли первую подачу и завершили сет со счетом 6:3 в свою пользу.
Людмила и Надежда Киченок взяли реванш во втором сете. Украинки сразу повели в счете и завершили партию в свою пользу – 6:2. Счет во встрече стал ничейным – 1:1.
Все решилось в третьем сете. На корте шла равная борьба, в которой никто не хотел уступать. Сестры отыграли три матч-пойнта, но в итоге уступили испанкам – 10:12.
К сожалению, последние представительницы украинского тенниса покидают Олимпиаду-2024. Напомним, что 31 июля в похожем стиле уступила Марта Костюк, не сумевшая пробиться в полуфинал дебютной для себя Олимпиады.
Выступление сестер Киченок на Играх-2024
- Напомним, что на парном турнире Олимпиады-2024 сестры Киченок выиграли у Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) и Даниэль Коллинс/Дезире Кравчик (США).
- Игры в Париже стали третьими в карьере сесетер Киченок. На Олимпиаде-2016 девочки вылетели после первого раунда. На Играх в Токио-2020 Надежда и Людмила добрались до четвертьфинала.