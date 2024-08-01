Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) – Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания) 1:1 (3:6, 6:2, 10:12)

Украинские теннисистки не сумели обыграть соперниц по итогу трех сетов. Поединок с участием Людмилы и Надежды Киченок напомнил вчерашнюю драму Марты Костюк, пишет 24 Канал.

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Сестры Киченок боролись до конца

В первом сете преимущество имели испанские теннисистки. Они выиграли первую подачу и завершили сет со счетом 6:3 в свою пользу.

Людмила и Надежда Киченок взяли реванш во втором сете. Украинки сразу повели в счете и завершили партию в свою пользу – 6:2. Счет во встрече стал ничейным – 1:1.

Все решилось в третьем сете. На корте шла равная борьба, в которой никто не хотел уступать. Сестры отыграли три матч-пойнта, но в итоге уступили испанкам – 10:12.

К сожалению, последние представительницы украинского тенниса покидают Олимпиаду-2024. Напомним, что 31 июля в похожем стиле уступила Марта Костюк, не сумевшая пробиться в полуфинал дебютной для себя Олимпиады.

Выступление сестер Киченок на Играх-2024