Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення заборонити росіянам та білорусам брати участь у параді на відкритті Олімпіади-2024. Про це йдеться в офіційній заяві Комітету.
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"Нейтральних" атлетів не буде на параді відкриття ОІ-2024
МОК пояснив своє рішення тим, що представники Росії та Білорусі не братимуть участь у командних змаганнях, а є індивідуальними спортсменами. Відповідно, їм не місце на параді відкриття.
Щодо участі росіян та білорусів у церемонії закриття Ігор-2024, то рішення буде ухвалене пізніше.
Раніше МОК озвучив приблизне число учасників Олімпіади-2024 з країн-агресорів. За інформацією віцепрезидента організації Джона Коутса, їх може бути приблизно 40. Усі вони повинні відповідати критеріям нейтральності, які визначив МОК.