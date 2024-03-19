Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення заборонити росіянам та білорусам брати участь у параді на відкритті Олімпіади-2024. Про це йдеться в офіційній заяві Комітету.

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"Нейтральних" атлетів не буде на параді відкриття ОІ-2024

МОК пояснив своє рішення тим, що представники Росії та Білорусі не братимуть участь у командних змаганнях, а є індивідуальними спортсменами. Відповідно, їм не місце на параді відкриття.

Щодо участі росіян та білорусів у церемонії закриття Ігор-2024, то рішення буде ухвалене пізніше.

Раніше МОК озвучив приблизне число учасників Олімпіади-2024 з країн-агресорів. За інформацією віцепрезидента організації Джона Коутса, їх може бути приблизно 40. Усі вони повинні відповідати критеріям нейтральності, які визначив МОК.

Важливо! Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Парижі розпочнуться 12 липня 2024 року. Змагання триватимуть до 11 серпня. Представники Росії та Білорусі були допущені до змагань в статусі нейтральних атлетів.