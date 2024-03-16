Світовий спорт застосував санкції до Росії через її напад на Україну та на окупацію наших територій. Команди з країни-агресорки позбавлені можливості брати участь у міжнародних змаганнях, пише 24 канал.

До теми Росіян допустили на Олімпіаду: чому МОК йде назустріч терористам та що не так із нейтральністю

Еммануель Макрон на боці МОК

Натомість індивідуальним спортсменам дають можливість виступати під нейтральним прапором. Атлетів допускають до турнірів, якщо вони доведуть свою непідтримку війни в Україні.

Міжнародний олімпійський комітет керується саме такою логікою, тому допустив участь росіян на Олімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором. Президент Франції Еммануель Макрон висловив свою думку щодо участі представників країни-агресорки в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону.

Правило країни-господаря – це йти з олімпійським рухом в ногу, це меседж миру. Ми слідуємо рішенню МОК. Звичайно, ми будемо разом дуже ретельно відстежувати їх виступи, щоб ніхто зі спортсменів не скористався цією ситуацією. Я хочу, щоб світ почув меседж миру, толерантності. Але при цьому цей меседж не буде поступатися чіткості нашого аналізу,

– заявив Макрон.

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Крім того, президент прокоментував і політичну складову підтримки України у війні з Росією. Макрон вірить у те, що росіяни в більшості не підтримують Путіна

Ми хочемо, щоб Україна повністю відновила свій суверенітет і територіальну цілісність. Були вже раніше конфлікти, ми вже це проходили. Ми певні, що Росія залишиться Росією географічно. Вона ваш сусід. А російський народ… Я не думаю, що він підтримує цей режим. Тому нам треба, думаючи про майбутнє, проводити різницю між російським народом і керівниками,

– сказав президент.

Макрон проситиме Путіна

Також Еммануель Макрон підтвердив, що проситиме Росію про припинення вогню в Україні під час Олімпійських ігор-2024. Втім такі ініціативи від політика виглядають наївними, адже країна-терористка завжди порушує свої обіцянки.

Нагадаємо, що Олімпіада пройде з 26 липня по 11 серпня цього року в Парижі. Для атлетів з Росії та Білорусі діятимуть жорсткі правила допуску на змагання. Навіть самі спортсмени з країн-агресорок відмовляються від участі, не бажаючи доводити свою нейтральність.

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