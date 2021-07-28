Україна знову без медалі, історичне досягнення Світоліної: підсумки Олімпіади 28 липня

На Олімпіаді в Токіо завершився п'ятий день змагань. У цей день українська збірна завоювати медалі не змогла, через що випала за межі топ-50 медального заліку ігор.

Історичний результат здобула Еліна Світоліна, адже після перемоги над Камілою Джорджі з Італії Світоліна стала першою українкою, яка вийшла до півфіналу Олімпійських ігор в одиночному розряді.

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За крок до півфіналу залишилися сестри Людмила та Надія Кіченок, які поступилися у чвертьфіналі парних змагань представницям ОКР Вероніці Кудерметовій та Єлєні Весніній.

Олексій Губнін програв у першому ж раунді індивідуальних змагань у стрільбі з лука. Українець програв матч 1/32 фіналу представникові Індії Тарундипу Раї.

Українські майстри академічного веслування Ігор Хмара та Станіслав Ковальов не змогли пробитися до фіналу A у парних двійках. У другому півфінальному заїзді українські веслувальники фінішували четвертими

А от представниця збірної України у веслувальному слаломі серед жінок на каное Вікторія Ус змогла пробитися до півфіналу змагань з результатом 119,05.

Досить скандально покинув турнір наш дзюдоїст у вазі до 90 кг Кеджау Ньябалі. Українець отримав від рефері червону картку за недозволений прийом і завершив виступи на Олімпійських іграх на стадії 1/8.

Анастасія Павлова зазнала поразки в 1/32 фіналу Олімпійських ігор у стрільбі з лука, поступившись американці Дженніфер Мучіно-Фернандес.

Інша представниця України в цьому виді спорту Вероніка Марченко змогла подолати 1/32 фіналу, перемігши чинну чемпіонку світу Ле Цзеін, проте вилетіла на стадії 1/16 від віцечемпіонки світу, кореянки Кан Чхе-йон.

Гімнасти Ілля Ковтун і Петро Пахнюк залишилися за межами топ-10 у фіналі індивідуального багатоборства. Дебютант Олімпійських Ігор Ковтун показав 11-й результат, набравши 83,797 балів, а Пахнюк став 19-м (81,265).

Хто здобув медалі 27 липня

Академічне веслування

Двійка парна, жінки

1. Румунія

2. Нова Зеландія

3. Нідерланди

Двійка парна, чоловіки

1. Франція

2. Нідерланди

3. Китай

Четвірки, жінки

1. Австралія

2. Нідерланди

3. Ірландія

Четвірки, чоловіки

1. Австралія

2. Румунія

3. Італія

Четвірка парна, чоловіки

1. Нідерланди

2. Великобританія

3. Австралія

Четвірка парна, жінки

1. Китай

2. Польща

3. Австралія

Плавання

Естафета 4х200 м, вільний стиль, чоловіки

1. Великобританія

2. ОКР

3. Австралія

200 м, батерфляй, чоловіки

1. Криштоф Мілак (Угорщина)

2. Томору Хонда (Японія)

3. Федеріко Бурдіссо (Італія)

200 м, вільний стиль, жінки

1. Аріарн Тітмус (Австралія)

2. Сіобхан Хогі (Гонконг)

3. Пенні Олексіак (Канада)

200 м, комплекс, жінки

1. Юи Охаси (Японія)

2. Алекс Уолш (США)

3. Кейт Дугласс (США)

1500 м, вільний стиль, жінки

1. Кейті Ледекі (США)

2. Еріка Салліван (США)

3. Сара Колер (Німеччина)

Велоспорт

Індивідуальна гонка, жінки

1. Аннемік ван Влетен (Нідерланди)

2. Марлен Ройссер (Швейцарія)

3. Анна ван дер Брегген (Нідерланди)

Індивідуальна гонка, чоловіки

1. Прімож Рогліч (Словенія)

2. Том Дюмолен (Нідерланди)

3. Роан Денніс (Австралія)

Стрибки у воду

Синхрон, 3 м, чоловіки

1. Китай

2. США

3. Німеччина

Регбі-7

Чоловічий фінал

1. Фіджі

2. Нова Зеландія

3. Аргентина

Дзюдо

Чоловіки – 90 кг

1. Лаша Беакурі (Грузія)

2. Едуард Тріппель (Німеччина)

3. Крістіан Тот (Угорщина)

3. Давлат Бобонов (Узбекистан)

Жінки – 70 кг

1. Тідзуру Араї (Японія)

2. Міхаела Поллерес (Австрія)

3. Санне ван Дейке (Нідерланди)

3. Мадіна Таймазова (ОКР)

Кінний спорт

Індивідуальна виїздка

1. Джессіка фон Бредов-Верндля (Німеччина)

2. Ізабель Верт (Німеччина)

3. Шарлотта Дюжарден (Великобританія)

Фехтування

Чоловіча шабля, команда

1. Південа Корея

2. Італія

3. Угорщина

Спортивна гімнастика

Індивідуальне багатоборство, чоловіки

1. Даікі Хасімото (Японія)

2. Жотен Сяо (Китай)

3. Нікіта Нагорний (ОКР)

Важка атлетика

Чоловіки – 73 кг

1. Ши Чжіюн (Китай)

2. Хуліо Рубен Майора Пернія (Венесуела)

3. Брікен Калья (Албанія)

Баскетбол 3х3

Чоловіки

1. Латвія

2. ОКР

3. Сербія

Жінки

1. США

2. ОКР

3. Китай