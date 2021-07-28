Заборонений прийом

В 1/8 фіналу він зустрічався з узбеком Давлатов Бобоновим, але був дискваліфікований за неправильний прийом.

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Українець завдав травму супернику при виконанні кидка. Злого наміру в цьому не було, проте кидок дійсно виглядав небезпечно.