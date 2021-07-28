Вероніка Кудерметова / Олена Весніна (ОКР) – Людмила та Надія Кіченок (Україна) 2:0 (6:2, 6:1)

Тенісистки провели на корті рівно одну годину. Двох геймів знадобилось суперницям, щоб вибити Україну з парного турніру.

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Початок зустрічі був дуже складним для сестри Кіченок. Російська пара відразу показала, хто буде фаворитом чвертьфіналу, повівши у рахунку 0:4. Однак українки зібрались і взяли два гейми. Але вони були останніми для наших дівчат. Кудерметова та Весніна впевнено довели першу партію до перемог 6:2.

Дівчата зробили по одній подвійній помилці, невимушених помилок в українок теж було більше – 9 проти 8 у представниць ОКР. А от статистика віннерів була дещо кращою у наших дівчат – 3 проти 4.

Друга партія теж розпочалась не найкраще для українок – 3:1. Людмила та Надія не опускали руки та продовжували шукати свою гру. Але російська пара того дня була на голову сильнішою – 4:1.

Кудерметова у парі з Весніною впевнено йшли до того, щоб вийти у півфінал на японській землі. Вони взяли гейм з брейком на подачі українок та були за крок від перемоги у зустрічі – 5:1. У сьомому геймі партії все завершилось. Росіянки з потрійним брейком зупинили переможний шлях сестер Кіченок на Олімпіаді – 6:1.

Суперницями тенісисток з ОКР у півфіналі стануть переможниці матчу Крейчикова / Сінякова (Чехія) – Барті / Сандерс (Австралія).