Загалом, найбільше шансів на медаль у цей день має Михайло Романчук та Олена Костевич, які будуть представляти Україну в плаванні та кульовій стрільбі відповідно.

До слова Чи здобуде Михайло Романчук першу золоту медаль для збірної України на Олімпіаді-2020

Розклад фінальних змагань 6-го дня Олімпіади-2020, 29 липня

2:30 – 6:00. Академічне веслування. Чоловіки – двійка, двійка парна легка. Жінки – двійка, двійка парна легка ( Ігор Хмара, Станіслав Ковальов )

) 3:00 - 11:00. Стендова стрільба. Трап – чоловіки, жінки ( Олена Костевич )

) 4:30 – 6:20. Плавання. Чоловіки – 800 м в/с, 200 м в/с, 100 м в/с. Жінки – 200 м бат, 4х200 в/с ( Михайло Романчук, Сергій Фролов, Дарина Зевіна, Ігор Трояновський )

) 05:00. Бокс. Середня вага(до 75 кг), чоловіки, 1/8 фіналу ( Олександр Хижняк ). Суперважка вага(понад 91 кг), чоловіки, 1/8 фіналу ( Цотне Рогава )

). Суперважка вага(понад 91 кг), чоловіки, 1/8 фіналу ( ) 8:00 – 10:45. Веслування на байдарках і каное. С-1 слалом, жінки ( Вікторія Ус )

) 08:00. Теніс. 1/2 фіналу. Жінки ( Еліна Світоліна )

) 11:00 – 13:40. Дзюдо. Чоловіки – 100 кг. Жінки - 78 кг ( Анастасія Турчин )

) 12:30 – 14:30. Фехтування. Жіноча рапіра, команда

13:50 – 16:00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, жінки

14:00 – 16:10. Настільний теніс. Жінки, одиночний розряд.

Після п'яти змагальних днів у медальній скарбничці України три бронзові нагороди. Медалі Україні принесли: