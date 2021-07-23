Британський стрибун втратив кілька зубів під час тренування на Олімпіаді: фото, відео

23 липня 2021 , 23:50
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Гаррі Коппелл у твітері

Перед стартом Олімпійських ігор у Токіо деякі спортсмени вже встигли зазнати травм. Мовиться про британського стрибуна з жердиною Гаррі Коппелла.

Під час відпрацювань одна зі спроб подолати висоту виявилася дещо невдалою для атлета. Йому довелося достроково закінчити тренування.

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Втратив кілька зубів

Гаррі Коппелл, здійснюючи стрибок з жердиною, зачепив планку та впав на мат. Після приземлення він намагався впіймати перекладину, яка летіла донизу.

  • Однак не зміг цього зробити і вона впала йому просто на обличчя. 

Унаслідок цього комічного епізоду спортсмен зазнав травми – зламав два зуби.

Добре потренувався сьогодні у таборі Великої Британії. Хоча планка впала мені на обличчя та вибила зуби. Сподіваюся, на Олімпіаді-2020 є хороший дантист,
– зазначив атлет.

Зверніть увагу! Олімпійські ігри офіційно відкрилися 23 липня та триватимуть до 8 серпня. 
  • Україну представлять 157 атлетів у 25 видах спорту.
Автор: Олег Васьків