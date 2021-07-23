Во время отработок одна из попыток преодолеть высоту оказалась несколько неудачной для атлета. Ему пришлось досрочно закончить тренировку.

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Потерял несколько зубов

Гарри Коппелл, совершая прыжок с шестом, задел планку и упал на мат. После приземления он пытался поймать перекладину, которая летела вниз.

Однако не смог этого сделать и она упала ему прямо на лицо.

В результате этого комического эпизода спортсмен получил травму – сломал два зуба.

Хорошо потренировался сегодня в лагере Великобритании. Хотя планка упала мне на лицо и выбила зубы. Надеюсь на Олимпиаде-2020 есть хороший дантист,

– отметил атлет.