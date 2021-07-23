Розклад фінальних змагань 1 дня Олімпіади

Уже в перший день Олімпійських ігор збірна України може розраховувати на дебютну медаль. На Олімпійських іграх за нагороду боротиметься дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарія Білодід.

Дізнайтесь більше Екскурс по Олімпійських іграх-2020: розклад, де дивитися, які шанси в України

Усього 24 липня буде розіграно 11 комплектів медалей.

Кульова стрільба (2:30 – 10:30)

Чоловіки, пістолет, 10 м. (Олег Омельчук, Павло Коростильов).

Жінки, гвинтівка, 10 м.

Велоспорт, шосе – чоловіки (5:00 – 12:15).

Важка атлетика – жінки – 49 кг (7:50 – 10:00).

Стрільба з лука – змішані команди (8:15 – 11:25).

Дзюдо (11:00 – 13:40).

Чоловіки – 60 кг (Тарас Лесюк).

Жінки – 48 кг (Дарія Білодід).

Фехтування (12:00 — 16:25).

Чоловіча шабля, індивідуальна.

Жіноча шпага, індивідуальна (Олена Кривицька).

Тхеквондо (13:00 – 16:40).

Чоловіки – 58 кг.

Жінки – 49 кг.

Зранку 24 липня на Олімпійських іграх свій перший матч зіграє українська тенісистка Даяна Ястремська. Суперниця Даяни – Лейла Енні Фернандес з Канади. Початок гри о 5:00 за київським часом.

Олімпійські ігри офіційно відкрилися 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Всього Україну представлять понад 150 атлетів у 25 видах спорту.