Під час відпрацювань одна зі спроб подолати висоту виявилася дещо невдалою для атлета. Йому довелося достроково закінчити тренування.
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Втратив кілька зубів
Гаррі Коппелл, здійснюючи стрибок з жердиною, зачепив планку та впав на мат. Після приземлення він намагався впіймати перекладину, яка летіла донизу.
- Однак не зміг цього зробити і вона впала йому просто на обличчя.
Унаслідок цього комічного епізоду спортсмен зазнав травми – зламав два зуби.
Добре потренувався сьогодні у таборі Великої Британії. Хоча планка впала мені на обличчя та вибила зуби. Сподіваюся, на Олімпіаді-2020 є хороший дантист,
– зазначив атлет.