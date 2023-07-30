Федерація різко змінила риторику: тренерка Ольги Харлан про деталі дискваліфікації фехтувальниці

Досі не вщухають емоції через те, що на Чемпіонаті світу з фехтування українська спортсменка Ольга Харлан після переможного для неї поєдинку з росіянкою відмовилась потискати руку суперниці. За цей вчинок Міжнародна федерація фехтування (FIE) спочатку дискваліфікувала Ольгу, але згодом все ж таки допустила до змагань.

При цьому певні правила FIE все ж таки планує змінити. Так, традиційне рукостискання після бою планують замінити на дистанційне вітання. Це дозволить українським спортсменам не мати жодного контакту з росіянами. Однак правила ці наразі не запроваджені. Про це 24 Каналу розповіла головний тренер збірної України з фехтування Наталя Конрад.

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Нас запевнили, що все буде добре

Вона зазначила, що останні кілька днів після інциденту були дуже напруженими – на емоціях.

Також головний тренер збірної України з фехтування наголосила, що офіційного документа щодо зміни правил поки немає.

Це не так швидко відбувається. Водночас попереду цілий сезон і ми будемо з цією проблемою зіштовхуватись на кожних змаганнях,

– зазначила вона.

Конрад наголосила, що українська збірна і зокрема Ольга Харлан заздалегідь повідомила FIE, що не буде потискати руку росіянці після поєдинку.

"З цього приводу ми також спілкувались з організаторами змагань. Ольга говорила з президентом Федерації. І нас запевнили, що до цього поставляться лояльно, що вони розуміють можливість такої провокації і що все буде добре", – відзначила головний тренер.

Одразу після інциденту Харлан отримала від суддів чорну картку, а FIE дискваліфікувала її. Проте пізніше її допустили до змагань . У Федерації пояснили, що дискваліфікацію українки призупинили, проте чорну картку не скасували.

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Відбувся якийсь пресинг

Одразу після того, як Ольга відмовилась потискати руку росіянці Анні Смірновій, перші 30 – 40 хвилин організатори намагалися відвести російську спортсменку з доріжки, а також вони мали намір не карати Ольгу.

Але напевно відбувся якийсь пресинг на них, том що у Федерації різко змінили риторику і почали розповідати, що такого "не можна робити", що "не буде жодних виключень". Але ми розуміємо, що трапилось і чому вони почали так себе поводити,

– підкреслила Конрад.

Вона наголошує, що ця історія ще не закінчена, і у FIE вирішують, як з неї вийти. Але зусилля зі всіх сторін від всіх тих, хто підтримує Україну та Ольгу Харлан, допомогли їй повернулась на доріжку.

"Ми будемо боротися та відстоювати свою позицію до кінця і повсюди", – резюмувала Наталя Конрад.

Що цьому передувало

Після перемоги Харлан в бою з росіянкою Смірновою, та намагалася потиснути руку українки. Однак Ольга відмовилась наближатися до Смірнової, виставивши вперед шаблю. В такий спосіб вона показала, що готова "схрестити" з росіянкою зброю, але та відмовилась це зробити.

Водночас росіяни подали скаргу на Харлан, вважаючи, що вона поводила себе неповажно. Після цього судді довго радились та врешті решт дискваліфікували Ольгу, пізніше допустивши до змагань.

Пізніше президент фехтування України Михайло Ілляшев наголосив, що Україна буде подавати на апеляцію, щоб оскаржити це рішення.

Також МОК ухвалив рішення надати Харлан право виступати на Олімпіаді-2024.