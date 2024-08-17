Ольга Харлан відвідала рідну Миколаївщину та зустрілася з зірковим головою ОВА

Українська фехтувальниця Ольга Харлан приїхала з візитом у Миколаївську область. Зокрема вона зустрілася з головою ОВА.

На Олімпіаді-2024 Ольга Харлан завоювала золоту та бронзову медалі. Нещодавно спортсменка з нагородами повернулася до України.

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Харлан на Миколаївщині

Спортсменка після повернення з Парижу відвідала рідну Миколаївщину та зустрілася з головою ОВА, Віталієм Кімом. Відповідне фото Ольга розмістила в своїх інстаграм-сторіс.



Ольга Харлан та Віталій Кім / Фото зі сторіс фехтувальниці

Голова Миколаївської ОВА у своєму телеграм-каналі також поділився фото зі спортсменкою. Зокрема він повідомив, що поговорили з нею по-простому про розвиток спорту в області та підтримку фехтування.

Ольга Харлан в Миколаївській ОВА: фото з телеграм-каналу Віталія Кіма

Нагадаємо, що Ольга Харлан стала найтитулованішою спортсменкою в України. За час виступів на Олімпіадах, окрім Токіо, фехтувальниця здобула 6 медалей.