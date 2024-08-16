Мила китаянка Чжоу Яцинь підкорила серця уболівальників завдяки щирій реакції під час церемонії нагородження. Срібна призерка Олімпіади-2024 зі спортивної гімнастики вмить стала зіркою соцмереж та героїнею мемів.

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Олімпійська призерка допомагає батькам в ресторані

Після повернення додому китайська гімнастка знову розбурхала інтернет. У соцмережі потрапило відео, на якому Чжоу Яцинь в олімпійській формі працює офіціанткою у сімейному ресторані.

Спортсменка попри свій зірковий статус допомагає батькам, заслуживши ще більше захоплення та поваги від своїх прихильників. Відео швидко стало вірусним та жваво обговорюється.

Призерка Олімпіади працює в сімейному ресторані: дивіться відео

У коментарях вболівальники висловили своє захоплення гімнасткою: "Це неймовірно, вона така скромна", "Вона чудова гімнастка, а також донька та людина", "Вона підкорює наші серця на подіумі та поза ним".

Нагадаємо, у фіналі вправ на колоді на Олімпійських іграх в Парижі перше та третє місце посіли італійки Алісе Д'Амато та Маніла Еспозіто. Срібна медаль дісталася китаянці Чжоу Яцинь. Семиразова олімпійська чемпіонка Сімона Байлз зі США посіла лише 5 місце.