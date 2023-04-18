Зінченко бореться за місце у збірній року АПЛ: як віддати свій голос за українського футболіста

Олександр Зінченко не взяв участь у крайньому матчі АПЛ Арсенала проти Вест Хема. В українця проблеми з пахом, які його турбують ще із поєдинку проти Ліверпуля, але це не заваджає лівому захиснику претендувати на різноманітного роду збірні.

Розробники ігрового симулятора FIFA 23 оголосили прізвище 40 футболістів, які претендують, аби увійти у символічну збірну року в АПЛ. Серед них знайшлось місце й Олександру Зінченку.

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Українець один серед найкращих

26-річний лівий захисник "канонірів" не єдиний гравець Арсенала у цьому списку. До нього також увійшли голкіпер Ремсдейл, захисники Саліба та Габріел, півзахисник Едегор та нападники Сака, Мартінеллі.

Також у списку слід виділити наступних виконавців: Кейна, Салаха, Голанда, Рашфорда, Де Брюйне та Тьяго Сілву.

Зверніть увагу! Свій голос за Олександра Зінченка можна віддати за посиланням.

Відзначимо, що Зінченко не зіграв проти Вест Хема через проблеми з пахом. Український легіонер Арсенала перервав свою серію в АПЛ із 12 матчів поспіль у старті лондонського клубу. Олександра навіть не було у заявці команди, адже Мікель Артета вирішив поберегти українця на важливіші поєдинки у боротьбі за чемпіонство, аби не збільшити серйозність пошкодження.

Натомість Арсенал несподівано втратив очки у матчі з Вест Хемом, розписавши бойову мирову 2:2. У футболці "канонірів" відзначились Жезуш та Едегор.

Підопічні Артети з 74 очками продовжують захоплювати лідерство в АПЛ. Перевага над другим МанСіті складає 4 бали, але у "містян" є матч у запасі.

Зінченко проводить чудовий дебютний сезон за Арсенал