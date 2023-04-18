Зінченко бореться за місце у збірній року АПЛ: як віддати свій голос за українського футболіста
Джерело:EA Sports
Олександр Зінченко не взяв участь у крайньому матчі АПЛ Арсенала проти Вест Хема. В українця проблеми з пахом, які його турбують ще із поєдинку проти Ліверпуля, але це не заваджає лівому захиснику претендувати на різноманітного роду збірні.
Розробники ігрового симулятора FIFA 23 оголосили прізвище 40 футболістів, які претендують, аби увійти у символічну збірну року в АПЛ. Серед них знайшлось місце й Олександру Зінченку.
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Українець один серед найкращих
26-річний лівий захисник "канонірів" не єдиний гравець Арсенала у цьому списку. До нього також увійшли голкіпер Ремсдейл, захисники Саліба та Габріел, півзахисник Едегор та нападники Сака, Мартінеллі.
Також у списку слід виділити наступних виконавців: Кейна, Салаха, Голанда, Рашфорда, Де Брюйне та Тьяго Сілву.
Відзначимо, що Зінченко не зіграв проти Вест Хема через проблеми з пахом. Український легіонер Арсенала перервав свою серію в АПЛ із 12 матчів поспіль у старті лондонського клубу. Олександра навіть не було у заявці команди, адже Мікель Артета вирішив поберегти українця на важливіші поєдинки у боротьбі за чемпіонство, аби не збільшити серйозність пошкодження.
Натомість Арсенал несподівано втратив очки у матчі з Вест Хемом, розписавши бойову мирову 2:2. У футболці "канонірів" відзначились Жезуш та Едегор.
Підопічні Артети з 74 очками продовжують захоплювати лідерство в АПЛ. Перевага над другим МанСіті складає 4 бали, але у "містян" є матч у запасі.
Зінченко проводить чудовий дебютний сезон за Арсенал
- Зінченко у сезоні-2022/2023, який є дебютним для нього в Арсеналі, провів вже 29 матчів, у яких відзначився одним голом та двома асистами.
- Фанати Арсенала вже називають його "капітаном без пов'язки", адже українець із першої зустрічі закохав своєю грою уболівальників "канонірів".
- Хоча перебрався у червону частину Лондона лише 22 липня 2022 року. Контракт Зіни з Арсеналом розрахований до кінця червня 2026 року.
- Перехід в Арсенал став правильним рішенням для українця, який немов знову розквіт в АПЛ. Адже у МанСіті не мав такої довіри та ігрової практики, як у команді Артети.
- Зінченко вже неодноразово потрапляв у всілякі збірній, рейтинги та двічі поспіль фанати Арсенала називали його найкращим гравцем місяця у команді.
- Видання FourFourTwo взагалі назвало Зінченка найкращим лівим захисником планети.