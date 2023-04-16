Вест Хем – Арсенал 2:2

Голи: Бенрахма, 33 (пен), Боуен, 55 – Жезус, 7, Едегор, 10.

У чемпіонаті Англії цими вихідними проходять ігри 31 туру АПЛ. На неділю було винесене лондонське дербі, де лідер турнірної таблиці Арсенал грав проти Вест Хема, пише 24 канал.

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Команда Мікеля Артети допустила осічку минулого туру, втративши перемогу над Ліверпулем (2:2). Це дозволило Манчестер Сіті наблизитись на відстань шести балів при грі в запасі у манкуніанців.

Зінченко отримав травму

Тому "канонірам" треба було лише перемагати Вест Хем, який бореться за виживання. Гру проти "молотків" був змушений пропустити Олександр Зінченко, який отримав травму паху.

Арсенал почав дуже впевнено, забивши двічі за перші 10 хвилин. Спочатку Жезусу ніхто не завадив точно завершити простріл від Вайта. А згодом Едегор потужним і точним ударом замкнув навіс від Мартінеллі.

Можливо, така швидка перевага зіграла проти "канонірів", адже вони заспокоїли темп гии. А ось Вест Хем навпаки почав створювати більше небезпеки воротам Рамсдейла.

Подарунки для Вест Хема

Ще до перерви господарі відквитали один м'яч. Габріель Магальяес збив у власному майданчику Лукаса Пакета, після чого Саїд Бенрахма реалізував пенальті.

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На початку другого тайму Арсенал міг повертати собі перевагу у два голи, отримавши право на пенальті за гру рукою від Антоніо. Втім Сака з позначки пробив повз ворота.

А вже за три хвилини після цього Вест Хем зрівняв рахунок. Це Боуен відгукнувся на закидання Керера з глибини і сильним ударом зльоту прошив Рамсдейла.

Манчестер Сіті наближається

У подальшому Арсенал мав ігрову перевагу, але нечасто турбував Фабіанскі ударам у ствір. У підсумку "каноніри" вдруге поспіль втрачають очки в АПЛ.

Це загострює чемпіонську боротьбу, адже у суботу МанСіті виграв свій матч проти Лестера. Команда Гвардіоли йде у чотирьох балах позаду лондонців, але має ще поєдинок в запасі. До того ж через тур команди зустрінуться в очній зустрічі на "Етіхад".

Відеоогляд матчу Вест Хем – Арсенал: