17 квітня Сандерленд U-21 програв на виїзді Вест Бромвічу 2:1. 17-річний українець вийшов на полі з перших хвилин та провів увесь поєдинок. Однак результативними діями не відзначався та не допоміг команді уникнути прикрої поразки у Прем'єр-лізі 2.
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Дебют із гірким присмаком
Господарі першими повели у рахунку після голу Ендрюса на 34-й хвилині. На старті другого тайму команди обмінялись голами, але вирвати бодай одне очко молодіжці Сандерленда не вдалось.
Для Тимура Тутєрова, який грав під 10-м номером, ця гра була дебютною після переїзду в Англію.
Вест Бромвіч після перемоги з 33 очками йде на 5-му місці, яке гарантує боротьбу у плей-офф за підвищення у класі.
Сандерленд із 20 балами йде на 8-й позиції серед 11 клубів.
Головне про перехід Тутєрова у Сандерленд
- 6 квітня Тимур Тутєров офіційно перебрався у Сандерленд. Контракт українського форварда розрахований до кінця червня 2025 року.
- На початку Тутєров переважно гратиме за молодіжну команду Сандерленда. Не виключено, що буде допомагати команді U-18 боротись за медалі.
- До трансферу у першому колі сезону-2022/2023 наколотив за юнацьку команду Колоса U-19 7 голів у 15 поєдинках. Двічі потрапляв у заявку дорослої команди Колоса на матчі УПЛ, але так і не виходив на футбольне поле.
- На порталі Transfermarkt у Тутєрова в графі "національність" зазначені одразу дві країни – Україна та Росія. Хоча родом із Криму, а Крим – це Україна, а не Росія. Однак агент футболіста розвінчав усі міфи та зауважив, що це помилка сайту, якову вони неодноразово просили виправити. Для Тутєрова принципово бути лише українцем на Transfermarkt.