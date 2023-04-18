Розробники ігрового симулятора FIFA 23 оголосили прізвище 40 футболістів, які претендують, аби увійти у символічну збірну року в АПЛ. Серед них знайшлось місце й Олександру Зінченку.

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Українець один серед найкращих

26-річний лівий захисник "канонірів" не єдиний гравець Арсенала у цьому списку. До нього також увійшли голкіпер Ремсдейл, захисники Саліба та Габріел, півзахисник Едегор та нападники Сака, Мартінеллі.

Також у списку слід виділити наступних виконавців: Кейна, Салаха, Голанда, Рашфорда, Де Брюйне та Тьяго Сілву.

Зверніть увагу! Свій голос за Олександра Зінченка можна віддати за посиланням.

Відзначимо, що Зінченко не зіграв проти Вест Хема через проблеми з пахом. Український легіонер Арсенала перервав свою серію в АПЛ із 12 матчів поспіль у старті лондонського клубу. Олександра навіть не було у заявці команди, адже Мікель Артета вирішив поберегти українця на важливіші поєдинки у боротьбі за чемпіонство, аби не збільшити серйозність пошкодження.

Натомість Арсенал несподівано втратив очки у матчі з Вест Хемом, розписавши бойову мирову 2:2. У футболці "канонірів" відзначились Жезуш та Едегор.

Підопічні Артети з 74 очками продовжують захоплювати лідерство в АПЛ. Перевага над другим МанСіті складає 4 бали, але у "містян" є матч у запасі.

Зінченко проводить чудовий дебютний сезон за Арсенал