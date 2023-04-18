Розробники ігрового симулятора FIFA 23 оголосили прізвище 40 футболістів, які претендують, аби увійти у символічну збірну року в АПЛ. Серед них знайшлось місце й Олександру Зінченку.
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Українець один серед найкращих
26-річний лівий захисник "канонірів" не єдиний гравець Арсенала у цьому списку. До нього також увійшли голкіпер Ремсдейл, захисники Саліба та Габріел, півзахисник Едегор та нападники Сака, Мартінеллі.
Також у списку слід виділити наступних виконавців: Кейна, Салаха, Голанда, Рашфорда, Де Брюйне та Тьяго Сілву.
Відзначимо, що Зінченко не зіграв проти Вест Хема через проблеми з пахом. Український легіонер Арсенала перервав свою серію в АПЛ із 12 матчів поспіль у старті лондонського клубу. Олександра навіть не було у заявці команди, адже Мікель Артета вирішив поберегти українця на важливіші поєдинки у боротьбі за чемпіонство, аби не збільшити серйозність пошкодження.
Натомість Арсенал несподівано втратив очки у матчі з Вест Хемом, розписавши бойову мирову 2:2. У футболці "канонірів" відзначились Жезуш та Едегор.
Підопічні Артети з 74 очками продовжують захоплювати лідерство в АПЛ. Перевага над другим МанСіті складає 4 бали, але у "містян" є матч у запасі.
Зінченко проводить чудовий дебютний сезон за Арсенал
- Зінченко у сезоні-2022/2023, який є дебютним для нього в Арсеналі, провів вже 29 матчів, у яких відзначився одним голом та двома асистами.
- Фанати Арсенала вже називають його "капітаном без пов'язки", адже українець із першої зустрічі закохав своєю грою уболівальників "канонірів".
- Хоча перебрався у червону частину Лондона лише 22 липня 2022 року. Контракт Зіни з Арсеналом розрахований до кінця червня 2026 року.
- Перехід в Арсенал став правильним рішенням для українця, який немов знову розквіт в АПЛ. Адже у МанСіті не мав такої довіри та ігрової практики, як у команді Артети.
- Зінченко вже неодноразово потрапляв у всілякі збірній, рейтинги та двічі поспіль фанати Арсенала називали його найкращим гравцем місяця у команді.
- Видання FourFourTwo взагалі назвало Зінченка найкращим лівим захисником планети.