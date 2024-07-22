Дружина Усика зачарувала новим фото боксера із маленькою донечкою
Джерело:Катерина Усик
Наприкінці січня у сім'ї абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика сталось поповнення. У титулованого спортсмена та його чарівної дружини народилась донечка.
Олександр та Катерина вчетверте стали батьками. Новонароджену донечку назвали Марією.
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Щемливий кадр
Пара також виховує доньку Єлизавету, і синів Кирила та Михайла, які вже показують перші круті здобутки у спортивній кар'єрі.
21 липня дружина боксера виклала на своїй сторінці в інстаграмі зворушливу спільну світлину Олександра із маленькою донькою.
Усик із маленькою донечкою / Фото з інстаграму дружини Олександра
У середині липня Олександр Усик вперше після бою за абсолют повернувся в Україну. Боксер поїхав до зруйнованої ворогом дитячої лікарні "Охматдит". Спортсмен звернувся до світу на тлі знищеного медичного закладу.
Нагадаємо, що благодійний фонд абсолютного чемпіона ще у день ракетного удару перевів на рахунок лікарні "Охматдит" один мільйон гривень.