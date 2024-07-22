Дружина Усика зачарувала новим фото боксера із маленькою донечкою

Наприкінці січня у сім'ї абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика сталось поповнення. У титулованого спортсмена та його чарівної дружини народилась донечка.

Олександр та Катерина вчетверте стали батьками. Новонароджену донечку назвали Марією.

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Пара також виховує доньку Єлизавету, і синів Кирила та Михайла, які вже показують перші круті здобутки у спортивній кар'єрі.

21 липня дружина боксера виклала на своїй сторінці в інстаграмі зворушливу спільну світлину Олександра із маленькою донькою.



Усик із маленькою донечкою / Фото з інстаграму дружини Олександра

У середині липня Олександр Усик вперше після бою за абсолют повернувся в Україну. Боксер поїхав до зруйнованої ворогом дитячої лікарні "Охматдит". Спортсмен звернувся до світу на тлі знищеного медичного закладу.

Нагадаємо, що благодійний фонд абсолютного чемпіона ще у день ракетного удару перевів на рахунок лікарні "Охматдит" один мільйон гривень.