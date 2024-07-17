Вранці 8 липня російські військові здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Зокрема внаслідок удару пошкоджено дитячу лікарню "Охматдит".

Читайте також Отримав подарунки від наших хлопців: Усик вперше після бою за абсолют приїхав в Україну

Усик в пошкодженому "Охматдиті"

Український боксер по приїзду в Україну відвідав дитячу лікарню "Охматдит", яка постраждала від російської ракетної атаки.

Усик в "Охматдиті": дивіться відео

Також спортсмен разом із дружиною Катериною відвідали відновлений будинок в Ірпені, на який Олександр збирав кошти разом з платформою UNITED24.



Олександр та Катерина Усики біля відновленого будинку в Ірпені / Фото United24

Нагадаємо, що благодійний фонд Олександра Усика ще в день ракетного удару переказав лікарні "Охматдит" 1 мільйон гривень.