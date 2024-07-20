У п'ятницю, 26 липня, у Парижі розпочнуться літні Олімпійські ігри. У змаганнях візьмуть участь 140 українських спортсменів.
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Усик надихнув олімпійців на перемоги
У складі олімпійської збірної України до столиці Франції вирушать наші боксери. Напередодні відправлення у підготовчий табір завітав чемпіон світу з боксу Олександр Усик.
Зірка світового хевівейту тепло зустрівся з тренерами та боксерами української команди. Олександр поспілкувався з членами збірної та дав кілька корисних порад.
Думайте про те, як отримати нагороди і перемоги. Треба битися до кінця. Ми вже це всім довели,
– сказав Усик.
Усик зустрівся з олімпійцями: дивіться відео
Нагадаємо, що у складі збірної України на Олімпіаду вирушать троє боксерів: Айдер Абдураїмов (57 кілограмів), Олександр Хижняк (80 кілограмів) та Дмитро Ловчинський (92+ кілограмів). Боксерський турнір у Парижі відбудеться з 27 липня до 10 серпня.
До речі, на минулих Олімпійських іграх Олександр Хижняк став срібним призером.
Як Усик став олімпійським чемпіоном
- Олександр Усик на Олімпійських іграх-2012 у Лондоні здобув золоту нагороду.
- На шляху до фіналу українець переміг росіянина Артура Бетербієва та болгарина Тервела Пулева.
- У вирішальному бою капітан боксерської збірної України переміг італійця Клементе Руссо.
- Олександр виходив на поєдинки в образі козака і після фіналу станцював переможний гопак.