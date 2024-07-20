У п'ятницю, 26 липня, у Парижі розпочнуться літні Олімпійські ігри. У змаганнях візьмуть участь 140 українських спортсменів.

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Усик надихнув олімпійців на перемоги

У складі олімпійської збірної України до столиці Франції вирушать наші боксери. Напередодні відправлення у підготовчий табір завітав чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Зірка світового хевівейту тепло зустрівся з тренерами та боксерами української команди. Олександр поспілкувався з членами збірної та дав кілька корисних порад.

Думайте про те, як отримати нагороди і перемоги. Треба битися до кінця. Ми вже це всім довели,

– сказав Усик.

Усик зустрівся з олімпійцями: дивіться відео

Нагадаємо, що у складі збірної України на Олімпіаду вирушать троє боксерів: Айдер Абдураїмов (57 кілограмів), Олександр Хижняк (80 кілограмів) та Дмитро Ловчинський (92+ кілограмів). Боксерський турнір у Парижі відбудеться з 27 липня до 10 серпня.

До речі, на минулих Олімпійських іграх Олександр Хижняк став срібним призером.

Як Усик став олімпійським чемпіоном