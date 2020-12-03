Зірковий український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) розповів про відносини з промоутерською компанією K2 Promotions.

Усик у інтерв'ю USYK17 зізнався, що у нього закінчився контракт з промоутерською компанією братів Кличків і він хоче піти від них.

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Може, не треба йти, а, може, і треба. Перший професійний поєдинок я провів 9 листопада 2013 року. 9 листопада 2020 року було сім років з того моменту, як я підписав контракт. А в ньому написано, що він не може діяти більше семи років,

– розповів Усик

"Після закінчення контракту у нас є час, щоб поговорити про подальшу співпрацю. У них є першочергове право вести зі мною переговори. Якась компанія, приміром, пропонує мені один долар, а моя каже: "Ми тобі дамо півтора". Цікаво виходить. Треба зараз спілкуватися з усіма компаніями, які брали участь і в початковому розмові", – продовжив Олександр.

Втім, вірогідність подальшої співпраці з компанією братів Кличків Усик остаточно не відкидає: "Якщо K2 запропонує мені кращі умови для заробітку, я продовжу з ними контракт, чому ні?"

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