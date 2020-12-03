Через гроші: Усик заявив про відхід від промоутерської компанії Кличків
Зірковий український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) розповів про відносини з промоутерською компанією K2 Promotions.
Усик у інтерв'ю USYK17 зізнався, що у нього закінчився контракт з промоутерською компанією братів Кличків і він хоче піти від них.
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Може, не треба йти, а, може, і треба. Перший професійний поєдинок я провів 9 листопада 2013 року. 9 листопада 2020 року було сім років з того моменту, як я підписав контракт. А в ньому написано, що він не може діяти більше семи років,
– розповів Усик
"Після закінчення контракту у нас є час, щоб поговорити про подальшу співпрацю. У них є першочергове право вести зі мною переговори. Якась компанія, приміром, пропонує мені один долар, а моя каже: "Ми тобі дамо півтора". Цікаво виходить. Треба зараз спілкуватися з усіма компаніями, які брали участь і в початковому розмові", – продовжив Олександр.
Втім, вірогідність подальшої співпраці з компанією братів Кличків Усик остаточно не відкидає: "Якщо K2 запропонує мені кращі умови для заробітку, я продовжу з ними контракт, чому ні?"
Останній бій Усика: перемога над Чісорою
- Українець та британець провели на ринзі всі відведені 12 раундів. Судді віддали перемогу Олександру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.
- Після цього поєдинку наступним суперником повинен стати Ентоні Джошуа – чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF.
- Усик – офіційний претендент по лінії WBO.
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