Промоутер Красюк вперше розповів про подальшу співпрацю з Усиком
Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк розповів про продовження контракту з Олександром Усиком (18-0, 13 КО).
За словами Красюка в боксерському інстаграмі Tribuna.com, метою його нового співробітництва з Усиком буде бій за чемпіонський титул з Ентоні Джошуа.
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Вчора у мене була зустріч з Олександром, ми добре поїли десертики, випили чай і спланували наступні кроки. Наша домовленість полягає в наступному: Усик проведе останній бій разом з нашою компанією, а потім перейдемо до переговорів про нову співпрацю,
– сказав Красюк.
Усик може покинути K2 Promotions: що відомо
Раніше Усик розповів про відносини з промоутерською компанією K2 Promotions. Українець зізнався, що у нього закінчився контракт з промоутерською компанією братів Кличків і він хоче піти від них. Це станеться, якщо сторони не досягнуть домовленості у фінансовому питанні.
Втім, вірогідність подальшої співпраці з компанією братів Кличків Усик остаточно не відкидає: "Якщо K2 запропонує мені кращі умови для заробітку, я продовжу з ними контракт, чому ні?"
Олександр Усик підписав контракт з K2 Promotions у 2013 році. Тривалість угоди становила 7 років.
Останній бій Усика: перемога над Чісорою
- Українець та британець провели на ринзі всі відведені 12 раундів. Судді віддали перемогу Олександру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.
- Після цього поєдинку наступним суперником повинен стати Ентоні Джошуа – чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF.
- Усик – офіційний претендент по лінії WBO.
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