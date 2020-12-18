Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк розповів про продовження контракту з Олександром Усиком (18-0, 13 КО).

За словами Красюка в боксерському інстаграмі Tribuna.com, метою його нового співробітництва з Усиком буде бій за чемпіонський титул з Ентоні Джошуа.

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Вчора у мене була зустріч з Олександром, ми добре поїли десертики, випили чай і спланували наступні кроки. Наша домовленість полягає в наступному: Усик проведе останній бій разом з нашою компанією, а потім перейдемо до переговорів про нову співпрацю,

– сказав Красюк.

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Раніше Усик розповів про відносини з промоутерською компанією K2 Promotions. Українець зізнався, що у нього закінчився контракт з промоутерською компанією братів Кличків і він хоче піти від них. Це станеться, якщо сторони не досягнуть домовленості у фінансовому питанні.

Втім, вірогідність подальшої співпраці з компанією братів Кличків Усик остаточно не відкидає: "Якщо K2 запропонує мені кращі умови для заробітку, я продовжу з ними контракт, чому ні?"

Олександр Усик підписав контракт з K2 Promotions у 2013 році. Тривалість угоди становила 7 років.

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