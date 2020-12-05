Промоутер Ломаченка хоче підписати контракт з Усиком
Президент промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який опікується Василем Ломаченком, заявив, що не проти підписати контракт з обов'язковим претендентом на титул WBO в суперважкій дивізіоні Олександром Усиком (18-0, 13 КО).
За словами Арума це станеться, якщо українець дійсно вирішить покинути K2 Promotions. Цитує Арума Betway Insider.
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Ми будемо раді підписати його. У мене з Усиком склалися дружні стосунки, він дуже веселий, чарівний хлопець. Я досить добре його знаю через ситуацію з Ломаченком. Top Rank із задоволенням стане його промоутером, якщо не буде ніяких перешкод. Усик - чудовий боксер і спортсмен, але крім того, він ще й чудовий, дуже розумний і веселий чоловік,
– заявив Боб Арум.
Усик може покинути K2 Promotions: що відомо
Днями раніше Усик розповів про відносини з промоутерською компанією K2 Promotions. Українець зізнався, що у нього закінчився контракт з промоутерською компанією братів Кличків і він хоче піти від них. Це станеться, якщо сторони не досягнуть домовленості у фінансовому питанні.
Втім, вірогідність подальшої співпраці з компанією братів Кличків Усик остаточно не відкидає: "Якщо K2 запропонує мені кращі умови для заробітку, я продовжу з ними контракт, чому ні?"
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Останній бій Усика: перемога над Чісорою
- Українець та британець провели на ринзі всі відведені 12 раундів. Судді віддали перемогу Олександру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.
- Після цього поєдинку наступним суперником повинен стати Ентоні Джошуа – чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF.
- Усик – офіційний претендент по лінії WBO.
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