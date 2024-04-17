Не боксом єдиним: Усик похизувався новими спортивними навичками – яскраве відео

Вже 18 травня у Саудівській Аравії відбудеться бій Усик – Ф'юрі. Українець наполегливо продовжує підготовку до поєдинку.

Олександр Усик активно готується до бою за всі титули суперважкої ваги проти Тайсона Ф'юрі. Але українець продемонстрував, що вміє не лише боксувати.

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Майстер-клас з баскетболу від Усика

Усик продемонстрував свої баскетбольні вміння, довівши, що вміє не лише битись та грати у футбол.

Олександр Усик демонструє навички гри в баскетбол: дивитись відео

В Олександра Усика підписаний контракт з житомирським Полісся. Він мріє дебютувати за житомирян на професійному рівні. Президент Полісся давав прогноз на те, коли Усик зможе дебютувати.

Нагадаємо, що переможець бою Усик – Ф'юрі, який відбудеться у столиці Саудівської Аравії, стане першим абсолютом в історії хевівейту в епоху чотирьох поясів.