Олександр Усик активно готується до бою за всі титули суперважкої ваги проти Тайсона Ф'юрі. Але українець продемонстрував, що вміє не лише боксувати.

Читайте також "Найсильніший невдаха": промоутер прокоментував можливе скасування реваншу Усик – Ф'юрі

Майстер-клас з баскетболу від Усика

Усик продемонстрував свої баскетбольні вміння, довівши, що вміє не лише битись та грати у футбол.

Олександр Усик демонструє навички гри в баскетбол: дивитись відео

Відзначимо. В Олександра Усика підписаний контракт з житомирським Полісся. Він мріє дебютувати за житомирян на професійному рівні. Президент Полісся давав прогноз на те, коли Усик зможе дебютувати.

Нагадаємо, що переможець бою Усик – Ф'юрі, який відбудеться у столиці Саудівської Аравії, стане першим абсолютом в історії хевівейту в епоху чотирьох поясів.