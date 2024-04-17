Олександр Усик активно готується до бою за всі титули суперважкої ваги проти Тайсона Ф'юрі. Але українець продемонстрував, що вміє не лише боксувати.
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Майстер-клас з баскетболу від Усика
Усик продемонстрував свої баскетбольні вміння, довівши, що вміє не лише битись та грати у футбол.
Олександр Усик демонструє навички гри в баскетбол: дивитись відео
Нагадаємо, що переможець бою Усик – Ф'юрі, який відбудеться у столиці Саудівської Аравії, стане першим абсолютом в історії хевівейту в епоху чотирьох поясів.