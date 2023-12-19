Український боксер Олександр Усик все більше починає фігурувати у футбольному суспільстві. Два роки тому спортсмен відіграв кілька хвилин за Полісся на товариському турнірі Winter Cup.
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Коли чекати на дебют Усика
А влітку цього року Усик навіть підписав професійний контракт із житомирцями. Втім на рівні УПЛ Олександр поки так і не дебютував. Власник Полісся Геннадій Буткевич розповів, чому боксер поки не виходив на футбольне поле.
Давайте поки не будемо йому заважати в підготовці до бою з Тайсоном Ф'юрі. Усик зараз веде підготовку до бою вищого рівня відповідальності. Це найвищий у світі рівень для боксу. І при цьому Саша цікавиться футболом та мріє зіграти. Він у нас у команді. Він має велике бажання зіграти, на Winter Cup він уже грав за Полісся і ви бачили, що сильний спортсмен. Він сильний не тільки у своєму виді спорту. Обов'язково Сашко здійснить мрію і вийде на поле в УПЛ за Полісся,
– заявив Буткевич.
Нагадаємо, що Олександр Усик у серпні переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у 9 раунді. Цим українець захистив звання чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF.
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Тепер на Усика очікує бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі. Саме британець наразі володіє поясом WBC. Зустріч має пройти 17 лютого 2024 року у Саудівській Аравії.
Як виступає Полісся в УПЛ
- житомирці цього літа вперше в історії вийшли в елітний дивізіон чемпіонату України, ставши переможцем Першої ліги
- цього сезону Полісся виграло 9 із 17-ти матчів на рівні УПЛ, в тому числі над Динамо (3:2)
- також підопічні Калитвинцева відібрали очки у Шахтаря та Дніпра-1
- на зимову паузу Полісся пішло на третьому місці, відстаючи на два бали від Кривбаса та Дніпра-1
- Олександр Усик зізнавався, що бажає зіграти саме проти Динамо
- друга гра Полісся проти киян має пройти орієнтовно 20 квітня 2024 року