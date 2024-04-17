Проте останнім часом з'являється все більше розмов, що другий бій може не відбутися. Команди "Циганського короля" та Ей Джея працюють над тим, щоб битва їх боксерів відбулася вже після поєдинку за абсолют.

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Гідна реакція з команди Усика

Зокрема, Едді Хірн та Боб Арум очікують, що, у разі впевненої перемоги Тайсона Ф'юрі, організатор бою відмовиться від ідеї проведення реваншу та санкціонує британське дербі.

На такі розмови відреагував Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика. Він заявив, що бій Ф'юрі – Джошуа дійсно може відбутися, але зовсім не через такий сценарій, який собі намалювали в уяві їх команди.

Це не тема для обговорення, тому що Тайсон не зможе перемогти (Усика – 24 Канал). Але поразка Ф’юрі не скасовує можливість проведення бою між Тайсоном та Джошуа, оскільки вони можуть визначити, хто з них найсильніший невдаха,

– сказав Красюк.

Зазначимо, що раніше щодо реваншу з Усиком також висловився особисто Ф'юрі. Він заявив, що бій обов'язково відбудеться, адже українець не захоче втрачати гроші.

Цікаво. Напередодні президент WBC Маурісіо Сулейман презентував спеціальний чемпіонський пояс, який було виготовлено під битву за абсолют. Він зроблений у кольорах прапорів країн майбутніх суперників.

Нагадаємо, що переможець бою Усик – Ф'юрі, який відбудеться у столиці Саудівської Аравії на "Kingdom Arena", стане першим абсолютом в історії хевівейту в епоху чотирьох поясів.