Александр Усик активно готовится к бою за все титулы супертяжелого веса против Тайсона Фьюри. Но украинец продемонстрировал, что умеет не только боксировать.

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Мастер-класс по баскетболу от Усика

Усик продемонстрировал свои баскетбольные умения, доказав, что умеет не только драться и играть в футбол.

Александр Усик демонстрирует навыки игры в баскетбол: смотреть видео

Отметим. У Александра Усика подписан контракт с житомирским Полесьем. Он мечтает дебютировать за житомирян на профессиональном уровне. Президент Полесья давал прогноз на то, когда Усик сможет дебютировать.

Напомним, что победитель боя Усик – Фьюри, который состоится в столице Саудовской Аравии, станет первым абсолютом в истории хевивейта в эпоху четырех поясов.