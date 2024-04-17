Александр Усик активно готовится к бою за все титулы супертяжелого веса против Тайсона Фьюри. Но украинец продемонстрировал, что умеет не только боксировать.
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Мастер-класс по баскетболу от Усика
Усик продемонстрировал свои баскетбольные умения, доказав, что умеет не только драться и играть в футбол.
Александр Усик демонстрирует навыки игры в баскетбол: смотреть видео
Напомним, что победитель боя Усик – Фьюри, который состоится в столице Саудовской Аравии, станет первым абсолютом в истории хевивейта в эпоху четырех поясов.