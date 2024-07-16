Отримав подарунки від наших хлопців: Усик вперше після бою за абсолют приїхав в Україну

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик повернувся в Україну після поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Фотографіями поділилася його дружина Катерина Усик.

Тепер вже колишній абсолютний чемпіон Олександр Усик прибув до України без зайвого пафосу. Проте вдома його очікували подарунки.

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Довгоочікуване повернення додому

Українські воїни подарували Усику різноманітні трофеї, адресовані спеціально для чемпіона. Не секрет, що Олександр активно допомагає захисникам України.

Крім того, Усик встиг побувати в церкві, посмакувати українським салом, а також підписати іменні футболки. Відповідні фото з'явилися в сторіз інстаграм Катерини Усик.

Олександр Усик повернувся в Україну / фото з інстаграму дружини боксера

Усик в очікуванні реваншу проти "Циганського короля"