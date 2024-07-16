Попереду на українського чемпіона очікує реванш із британцем. Після цього він може знову повернутися у першу важку вагову категорію.

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Елітний вибір

Володар поясів WBA, WBO, WBC та IBO розповів, з ким би він хотів розділити ринг серед боксерів з минулого. Усик назвав двох легендарних бійців, серед яких знайшлося місце й Майку Тайсону.

"Назву кілька людей. Перший – Джо Луїс. Один із найкращих чемпіонів-супертяжів за всю історію боксу. Для свого часу він був дуже технічний і мав сильний удар.

Другий – Майк Тайсон. Швидкість, міць і нестримність. Цікаво було б провести бій із таким суперником", – сказав Усик.

Довідка. Джо Луїс на професійному рівні виступав з 1934 по 1951 рік. Він провів 69 боїв, здобувши 66 перемог. Був чемпіоном світу в суперважкій вазі. Переміг 22 суперників за чемпіонський титул у важкій вазі, що було найкращим показником в історії боксу до 2015 року, коли цей рекорд побив Володимир Кличко.

Нагадаємо, що восени, попри свій вік, Майк Тайсон повернеться у ринг після майже 20-річної паузи. Він проведе бій проти ютубера та боксера Джейка Пола. Поєдинок відбудеться 15 листопада.