Попереду на українського чемпіона очікує реванш із британцем. Після цього він може знову повернутися у першу важку вагову категорію.
Читайте також Екссуперник Кличка й Усика брутально головою вдарив кур'єра: відео з місця конфлікту
Елітний вибір
Володар поясів WBA, WBO, WBC та IBO розповів, з ким би він хотів розділити ринг серед боксерів з минулого. Усик назвав двох легендарних бійців, серед яких знайшлося місце й Майку Тайсону.
"Назву кілька людей. Перший – Джо Луїс. Один із найкращих чемпіонів-супертяжів за всю історію боксу. Для свого часу він був дуже технічний і мав сильний удар.
Другий – Майк Тайсон. Швидкість, міць і нестримність. Цікаво було б провести бій із таким суперником", – сказав Усик.
Нагадаємо, що восени, попри свій вік, Майк Тайсон повернеться у ринг після майже 20-річної паузи. Він проведе бій проти ютубера та боксера Джейка Пола. Поєдинок відбудеться 15 листопада.