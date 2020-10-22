Американський боксер Деонтей Уайлдер 22 жовтня святкує 35-річчя. Спорт 24 пригадує найкращі нокаути потужного американського боксера.

Деонтей Уайлдер має дивовижну статистику. Американський супертяж провів 44 поєдинки і здобув 42 перемоги. Аж 41 бій Уалйдер завершив нокаутом. Про це повідомляє 24 канал.

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Найкращі нокаути Уайлдера

PBC ON FOX склав рейтинг з трьох найкращих нокаутів Уайлдера. На першому місці виявився бій проти поляка Артура Шпильки. У 2016 році Уайлдер брутально уклав поляка спати правим боковим.

На друге місце автори рейтингу поставили бій проти Бермейна Стіверна у 2017 році. Деонтей декілька разів відправив суперника на канвас і настільки увійшов у смак, що намагався вибити все живе з канадця.

Перемогу в рейтингу здобув нокаут у поєдинку проти Домініка Брізіла. Після удару Уайлдера ноги під Брізілом підкосилися, мов після помаху коси.

Дивіться відео топ-3 нокаутів Деонтея Уайлдера