Український боксер Олександр Усик зробив неоднозначну заяву про потенційний бій за звання абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа й Тайсоном Ф'юрі. Усик, який є претендентом на титул WBO Джошуа, схоже, що погодиться, аби бій британців відбувся.

Така можливість може представитися раз у житті

33-річний українець, який до цього наполягав на бої з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Джошуа, заявив, що сторонам слід провести переговори. Про це повідомляє The Sun.

До слова Джошуа готовий віддати титул WBO Усику, щоб зустрітися з Ф'юрі

Всі чотири пояси можуть опинитися у руках однієї людини. Така можливість може представитися раз у житті. Нам всім потрібно поговорити, щоб це сталося, тому що це дійсно велика подія,

– сказав Усик.

Усик запевнив, що досі хоче бою з Ентоні Джошуа за титул. Втім, українець розуміє, що фаворитом на бій з Джошуа є чемпіон світу за версією WBC Ф'юрі.

"Є багато факторів для того, щоб цей поєдинок відбувся – моя команда, всі зацікавлені сторони вже працюють над цим. Але є ще багато людей, які хочуть побитися з ним, наприклад, Тайсон Ф'юрі", – сказав Усик.

Головне про ситуацію між Усиком та Джошуа з Ф'юрі

Джошуа 12-го грудня переміг Кубрата Пулєва та зберіг титули WBA, IBF, WBO. Водночас Усик 31-го жовтня здолав Дерека Чісору і формально зберіг статус обов'язкового претендента на пояс WBO.

Команда Джошуа не хоче зустрічатися з Усиком у наступному бою, хоча WBO ще рік тому зобов'язала британця провести бій з українцем.

Джошуа націлився на поєдинок з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Щоб бій Джошуа – Ф'юрі відбувся, промоутери розробляють альтернативні варіанти. Зокрема, титул WBO буде на кону зустрічі Джошуа та Ф'юрі, але після поєдинку стане вакатним.

Тоді Усик проведе бій за титул, наприклад, з Джо Джойсом або Джозефом Паркером. Також повідомляється, що Усику можуть запропонувати відступні.