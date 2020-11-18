Американський боксер Деонтей Уайлдер включив непереможного українця Олександра Усика у перелік потенційних суперників. Деонтей заявив. що Усик пропонував йому бій.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер назвав п'ятьох потенційних суперників. Про це американець розповів в інтерв'ю Last Stand Podcast with Brian Custer.

Дізнайтесь більше Деонтей Уайлдер назвав Олександра Усика наступним бажаним суперником

Серед пріоритетних суперників для Уайлдера – британець Ділліан Уайт та мексиканець Енді Руїс. Також він включив у список фіна Роберта Хеленіуса через його зріст та потужного Джозефа Паркера.

Усик викликав Уайлдера на бій

Уайлдер стверджує, що 33-річний українець Усик пропонував йому бій. Тому Деонтей радить потенційним суперникам погоджуватися на зустріч з ним, якщо він запропонує.

Є Олександр Усик, я б з радістю побився з ним, він викликав мене свого часу. Є багато хлопців у списку. Коли мій телефон дзвонить, просто прийми цю можливість,

– резюмував Уайлдер.

Усик і справді викликав Уайлдера на бій у 2019 році. Тоді український боксер пригрозив Уайлдеру, що не віддасть йому жодного раунду.

Деонтей відразу відповів Усику: американець заявив, що українець не несе ніякої загрози для нього.

Зі словами Уайлдера не погодився Василь Ломаченко. Видатний український боксер бійцівським сленгом висловив переконання, що Усик "зводить Уалйдера до школи".

До уваги. Уайлдер попередній бій провів у лютому 2020 році. Американець програв Тайсону Ф'юрі титул WBC. Сторони поки не домовилися про реванш, тому Уайлдер шукає альтернативного суперника.