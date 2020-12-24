Британський боксер Ентоні Джошуа, який утримує чемпіонські титули за версіями WBA, WBO, IBF, може зустрітися з Олександром Усиком. Джошуа готовий дати Усику бій лише за однієї умови.

Буду битися з Усиком

Ентоні Джошуа в інтерв'ю BoxingScene заявив, що налаштований провести бій з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

До теми Ф'юрі важливіший: Джошуа обіцяє відмовитися від бою з Усиком за титул

Я просто сподіваюся, що бій з Ф'юрі відбудеться. Якщо це той бій, який люди хочуть побачити, то мені все одно, де він пройде – у Великій Британії, Саудівської Аравії або Африці. Я обіцяю, що зроблю Ф'юрі серйозну пропозицію, якщо він сам налаштований битися зі мною, то він її прийме,

– сказав Джошуа.

Джошуа додав, що зустрінеться з Олександром Усиком уже в наступному поєдинку, якщо бій з Ф'юрі не організують.

"Якщо ж ні, то я буду битися з Олександром Усиком", – резюмував Джошуа.

Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі

Британські боксери підписали контракт на два поєдинки у 2021 році. Джошуа та Ф'юрі можуть визначити абсолютного чемпіона у важкій вазі.

Для цього необхідно, щоб всі титули були на кону. Та на заваді цьому Олександр Усик, який є обов'язковим претендентом на титул WBO.

У Джошуа припускають, що відмовляться від поясу WBO, щоб уникнути бою з Усиком та провести поєдинок з Ф'юрі. У такому випадку Усик може битися з іншим суперником за пояс.