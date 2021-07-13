В Україні бій Усик – Джошуа покаже тільки одна платформа
13 липня 2021 , 18:09Читать новость на русском
Джерело:LuckyPunch.net
Олександр Усик вже у вересні зустрінеться з Ентоні Джошуа у поєдинку за титули чемпіона світу WBA, WBO, IBF. В Україні бій транслюватиме тільки одна платформа.
Хто покаже бій Усика
Олександр Красюк, промоутер українського боксера, розповів, де транслюватимуть бій. Він заявив про ймовірність, що платформа DAZN не покаже бій.
До теми Усі, крім одного: які титули отримає переможець бою Усик – Джошуа
"Не факт, що DAZN буде показувати. Ми проведемо переговори. Той бродкастер, який запропонує найбільш вигідні умови, стане офіційним бродкастером", – сказав Красюк.
Щодо українського рингу, то поєдинок Усик – Джошуа покаже платформа MEGOGO.
В Україні це, однозначно, буде MEGOGO. У США, ймовірно, це буде DAZN, але це предмет для переговорів,
– заявив промоутер.
Усик – Джошуа: головне про бій
- WBO наприкінці травня санкціонувала поєдинок Усик – Джошуа. Рішення WBO було спричинено з огляду на, що суд змусив Тайсона Ф'юрі зустрітися з Деонтеєм Уайлдером.
- Через рішення суду у Ф'юрі та Джошуа зірвався поєдинок. Боксери мали провести поєдинок влітку.
- Усик отримав шанс битися з Джошуа, адже у 2019 році WBO зробила українця офіційним претендентом на титул.
- Поєдинок Усик – Джошуа має відбутися 25 вересня у Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем. Стадіон дозволять заповнити на 100%. Відтак, бій відвідає понад 60 тисяч глядачів.
- У контракті на бій прописаний реванш для Джошуа, якщо він програє перший поєдинок. Також українець пішов на суттєві поступки щодо гонорару, який буде розділений 80/20 на користь британця.
- Усик отримає допомогу від Володимира Кличка, який програв Ентоні Джошуа у 2017 році. Готувати українця до бою буде Анатолій Ломаченко.