Все або нічого
Промоутер Олександр Красюк розповів, які пояси будуть стояти на кону поєдинку між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Він зізнався, що бій буде за усі титули, крім WBC.
Оце так Володимир Кличко допоможе Усику у підготовці до бою з Джошуа
Поєдинок буде за усі титул, крім WBC. Часто зустрічав питання: "Чи буде цей бій лише за пояс WBO чи за усі?" Так, боксери будуть боротись за усі титули,
– заявив Красюк.
Відзначимо, що титулом WBC у суперважкій вазі володіє британець Тайсон Ф'юрі.
Усик – Джошуа: довгоочікуваний бій
- Поєдинок між боксерами повинен відбутись 25 вересня на арені "Tottenham Hotspur Stadium" – домашньому стадіоні футбольного клубу Тоттенхем. Хоча офіційно про поєдинок поки що не оголошено. Обидва бійці готуються до протистояння.
- Усика до двобою готуватиме Анатолій Ломаченко – батько та тренер Василя Ломаченка. Також Володимир Кличко поділиться досвідом із земляком. Нагадаємо, що саме Джошуа у 2017 році завдав поразки Кличку-молодшому. Цей бій став останнім для українця.
- За словами промоутера Едді Хірна, гонорар за поєдинок буде розділений у співвідношенні 80/20 на користь Ентоні.