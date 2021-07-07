Красюк: Питання реваншу стоїть дуже гостро

Олександр Красюк, промоутер Усика, заявив, що Ентоні Джошуа вимагав включити у контракт на бій опцію реваншу.

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У контракті на бій Усика і Джошуа питання реваншу прописане для Ентоні, тому що він є чемпіоном за трьома версіями. Для нього це було основною умовою угоди. Можливо, це пов'язано з досвідом дебюту на американському ринку в поєдинку з Енді Руїсом-молодшим,

– сказав Красюк.

Як відомо, влітку 2019 року Джошуа сенсаційно програв Руїсу та втратив свої титули. Це була перша поразка британця на професійному ринзі.

Якщо Усик переможе Джошуа в першому поєдинку, то боксерам доведеться провести реванш. Красюк заявив, що Усик готовий побити Джошуа двічі.

"Питання реваншу стоїть дуже гостро. Ми прописали контракт на фантастичних умовах для Олександра Усика. Думаю, що ми будемо мати можливість побачити два поєдинки Усик – Джошуа поспіль. Коли Усик почув про цю умову, то у нього настрій точно не зіпсувалося. Він сказав: "Доведеться побити Антона двічі", – розповів промоутер.

Коли бій Усик – Джошуа