Батько Ф'юрі дав невтішний прогноз на бій Усик – Джойс

Джон Ф'юрі, батько чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі, дав прогноз на бій Олександр Усик – Джо Джойс. Український та британський боксер мають провести поєдинок у першій половині 2021 року.

Джойс занадто потужний для Усика

Батько Ф'юрі продовжив тираду інших експертів, мовляв, Усик замалий для важкої ваги. Він розповів, що був впевнений у перемозі Джойса над Даніелем Дюбуа.

До теми З'явилася нова дата бою Усик – Джойс

"Джойс – великий і незручний боєць. Джойс – потужний, як сокира, він може вдарити і володіє гранітним підборіддям. Я знав, що Джойс переможе Дюбуа, оскільки розумів, що це було занадто рано для Даніеля. Старина Джо навалює, немов старий дизель. Якщо він розігріється, то помчить вперед", – сказав Джон Ф'юрі.

За його словами, єдиний шанс Усика перемогти – це рішенням суддів.

Джо Джойс занадто потужний для Усика. Якщо Усику вдасться танцювати і весь час обстукувати його, то він, ймовірно, переможе за очками. Для Усика це єдиний спосіб перемогти. Однак великий Джо кинеться в атаку, навалиться на нього і втомить,

– заявив Джон.

Батько чемпіона світу за версією WBC стверджує, що Джойс достроково здолає Усика.

"Я передбачаю, що Джо зупинить його приблизно в дев'ятому раунді", – резюмував Ф'юрі.

Що відомо про бій Усик – Джойс

У лютому Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно призначила поєдинок між Джойсом та Усиком за титул "тимчасового" чемпіона світу. Інформацію підтвердили команди боксерів.

Та з організацією поєдинку виникли проблеми. Сторона Усика не прийняла умови Джойса. Відтак, доля поєдинку визначиться на промоутерських торгах. Яка компанія їх виграє – та й займеться організацією шоу.

Експерти оцінюють вартість бою Усик – Джойс у 5 мільйонів доларів.

Щодо дати поєдинку, то спершу Френк Уоррен, менеджер Джойса, говорив про квітень. Та Олександр Красюк, промоутер Усика, спростував цю інформацію.

Згодом Уоррен заявив, що бій відбудеться у травні-червні. Ймовірно, дату зустрічі боксерів змістять на літо, щоб вболівальники могли відвідати шоу.

Джо Джойс висловив переконання, що поєдинок відбудеться у Великій Британії.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24