Батько Ф'юрі дав невтішний прогноз на бій Усик – Джойс

Джерело:SecondsOut
Джон Ф'юрі, батько чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі, дав прогноз на бій Олександр Усик – Джо Джойс. Український та британський боксер мають провести поєдинок у першій половині 2021 року.
Батько Ф'юрі продовжив тираду інших експертів, мовляв, Усик замалий для важкої ваги. Він розповів, що був впевнений у перемозі Джойса над Даніелем Дюбуа.
До теми З'явилася нова дата бою Усик – Джойс
"Джойс – великий і незручний боєць. Джойс – потужний, як сокира, він може вдарити і володіє гранітним підборіддям. Я знав, що Джойс переможе Дюбуа, оскільки розумів, що це було занадто рано для Даніеля. Старина Джо навалює, немов старий дизель. Якщо він розігріється, то помчить вперед", – сказав Джон Ф'юрі.
За його словами, єдиний шанс Усика перемогти – це рішенням суддів.
Джо Джойс занадто потужний для Усика. Якщо Усику вдасться танцювати і весь час обстукувати його, то він, ймовірно, переможе за очками. Для Усика це єдиний спосіб перемогти. Однак великий Джо кинеться в атаку, навалиться на нього і втомить,
– заявив Джон.
Батько чемпіона світу за версією WBC стверджує, що Джойс достроково здолає Усика.
"Я передбачаю, що Джо зупинить його приблизно в дев'ятому раунді", – резюмував Ф'юрі.