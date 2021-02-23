З'явилася нова дата бою Усик – Джойс

Джерело:Fightnews
Олександр Усик перший у 2021 році бій має провести проти британця Джо Джойса. Та команди боксерів досі не домовилися про бій та не визначилися з датою поєдинку.
Френк Уоррен, менеджер Джойса, заявив, що досі тривають перемовини з командою Усика. Він підтвердив, що на кону зустрічі Усика з Джойсом буде "тимчасовий" титул чемпіона WBO.
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Це хороший бій, в цьому немає ніяких сумнівів. Це відмінна можливість для Джо. Завдяки перемозі над Даніелем Дюбуа він отримав цей поєдинок. Це може стати його великим моментом,
– сказав Уоррен.
Наприкінці січня Джойс повідомив, що бій з Усиком відбудеться у квітні. Та Олександр Красюк, промоутер Усика, спростував цю інформацію. Френк Уоррен також заявив, що квітень – це надто рано для бою.
Вже на наступному тижні почнеться березень. Вони не будуть готові. У кращому випадку бій відбудеться у травні,
– заявив промоутер.
З організацією поєдинку Усик – Джойс виникли проблеми. Команду Усика не влаштувала пропозиція сторони Джойса. За інформацією ЗМІ, доля поєдинку визначиться на промоутерських торгах.