Сторони боксерів мали час до 2 травня, аби домовитись про майбутній поєдинок. Однак ні команда Олександра Усика, ні Даніела Дюбуа не змогли вдарити по руках.

До теми Бій Усик – Дюбуа піде з молотка: менеджер українського чемпіона анонсував промоутерські торги

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Тепер цей поєдинок виставлений на промоутерські торги, які відбудуться 25 травня у Х'юстоні, штат Техас.

15 травня команди Усика та Дюбуа отримали усі умови майбутніх торгів.

Мінімальна сума для отримання прав на цей поєдинок становить 1 мільйон доларів. При цьому український боксер отримає 75% від загального призового фонду, а Дюбуа, який є обов'язковим претендентом по версії WBA, значно менше – лише 25%.

Щоправда, справа до цього поєдинку могла взагалі не дійти. Усик намагався домовитись про бій з Тайсоном Ф'юрі та спробувати стати абсолютним чемпіоном світу. Однак британець був таким багатослівним та постійно погрожував українцю, що сам злякався. "Циганський король" уник бою проти Олександра.

Після чого команда Усика вирішила домовитись про бій з Дюбуа.

Що було навколо бою Усик – Дюбуа раніше

Раніше промоутер Олександр Красюк зазначав, що бій Усик – Дюбуа відбудеться не раніше 22 липня. Адже Деніел продовжує відновлюватись від травми, яку отримав торік взимку.

Не виключено, що двобій може відбутись у сусідній із Україною Польщі, де в Усика була б шалена підтримка. Однак український боксер не проти знову побоксувати у Великій Британії.

На тлі цього всього заговорив батько "Циганського короля". За словами Джона Ф'юрі, його син мріє лише про один бій – проти Олександра Усика. Батько Тайсона обізвав Усика "кроликом", який втік від його сина у Саудівську Аравію.