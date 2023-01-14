Наприкінці 2022 року у Олександра Петракова завершився контракт з УАФ. Нещодавно організація оголосила, що коуч припиняє роботу зі збірною України.

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Спеціаліст надовго без роботи не залишився. Федерація футболу Вірменії оголосила, що новим тренером їх національної команди став саме Олександр Петраков.

Український тренер поведе збірну Вірменії у відбор до Євро-2024, де команда гратиме проти Хорватії, Уельса, Туреччини та Латвії. Строк дії та інші умови договору невідомі. На цій посаді Петраков змінив іспанця Хоакіна Капарроса.

Цікаво знати. Петраков зі збірною України грав проти вірменської команди в Лізі націй. В обох матчах наша команда була на голову сильнішою – 3:0 в Польщі та 5:0 в гостях.

Петраков – спеціаліст з молоді

Більшу частину своєї тренерської кар'єри Петраков віддав різним юнацьким збірним України. У структурі УАФ він працював з 2010 року. Його головним досягненням є перемога на юнацьком ЧС-2019 U-20 в Польщі.

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Інші досягнення Олександра Петракова на юнацькому рівні:

Під його керівництвом збірна України U-19 двічі вийшла на чемпіонат Європи:

у 2014 році вона не вийшла з групи, поступившись путівками в півфінал Німеччині та Сербії

у 2018 році він вивів команду до півфіналу, де вона програла майбутнім чемпіонам Португалії

Зі збірною України U-17 він вийшов на ЧС-2017, де посів третє місце в групі позаду Англії та Нідерландів

Зі збірною U-20 коуч дійшов до 1/8 фіналу юнацького ЧС-2015, поступившись там в серії пенальті Сенегалу

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Петраков у національній збірній України

Національну збірну Петраков очолив у серпні 2021 року після відходу Андрія Шевченка. Олександр Васильович вивів нашу команду в плей-офф відбору до ЧС-2022, де у фіналі поступився путівкою на Мундіаль Уельсу.

Також під його керівництвом команда не змогла пробитись в дивізіон А Ліги націй, опинившись позаду Шотландії. Всього на чолі "синьо-жовтих" Петраков провів 18 матчів, здобувши по вісім перемог та нічиїх та двічі програвши.

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