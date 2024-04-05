Екстренер Динамо Олександр Хацкевич взимку став тренером клубу Заглембе з міста Сосновець. Команда знаходиться у другій за силою лізі чемпіонату Польщі

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Хацкевич йде із Заглембе

Втім, справи у тренера явно пішли не по плану. У семи матчах команда здобула лише два бали, а сам Хацкевич посварився з фанатами та здивував неординарними рішеннями перед іграми.

Кульмінацією стала бійка із групою фанатів, які пробрались на базу Заглембе. В ході неї на горіхи дісталось Хацкевичу, якого, за чутками, побили ногами.

Зрештою, як повідомляють білоруських ЗМІ, білорус вирішив достроково залишити команду ще до закінчення сезону. Разом із ним пішов з клубу і спортивний директора та земляк Олександра Михаїл Залевський. Їх контракти були розірвані за згодою сторін.

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Нагадаємо, що перед останньою грою Хацкевич закрив команду на базі та змусив вигадати тактику на матч проти Катовіце. Проте це не допомогло, Заглембе програв 0:4. Команда йде на останньому місце у турнірній таблиці, відстань від рятівної зони складає аж 12 очок.