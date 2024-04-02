Взимку екстренер Динамо Олександр Хацкевич знайшов нове місце роботи у Польщі. Білоруський спеціаліст очолив клуб Заглембе з міста Сосновець, який виступає у другому за силою дивізіоні країни.

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Дивний підхід Хацкевича

Втім результати команди залишають бажати кращого. Минулу гру Заглембе програв на виїзді гданській Лехії (0:4). У наступному матчі проти клубу Катовіце Хацкевич вирішив провернути несподіваний експеримент.

Перед грою білорус закрив гравців у роздягальні та наказав їм самим вигадати тактику на матч. Проте ця витівка з тріском провалилась, адже Заглембе знову програв з рахунком 0:4.

Я не знаю, яким був план на гру, він визначався командою за зачиненими дверима. У нас немає анархії, але футболісти мають зрозуміти, що вони теж несуть відповідальність за свою гру та результат. Це було вперше та востаннє, коли футболісти самі визначали тактику на гру,

– розповів на післяматчевій пресконференції Хацкевич.

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Відзначимо, що за команду з Сосновця виступають четверо українців – Артем Полярус, Олексій Шевченко, Олексій Довгий, Артем Сухоцький. Наразі Заглембе йде на останньому місці у другому дивізіоні, відстаючи від рятівної зони на 12 очок за дев'ять турів до фінішу.